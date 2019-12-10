مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية لـ15243 مراجعاً

ريم عبد العزيز(صدى):

أستقبلت العيادات الخارجية بمستشفى حفرالباطن المركزي 15,243 مراجعاً ومراجعة، منذ بداية شهر سبتمبر إلى نهاية نوفمبر لعام 2019 قدمت لهم الخدمات الوقائية والعلاجية

كما تم استحداث سبع عيادات جديدة شملت عيادة الروماتيزم ، عيادة سونار القلب ،

عيادة الكسور ، عيادة السمعيات ، عيادة الاستشارات الدوائية ، عيادة التغذية والسمعيات ABR.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطوير بيئة العمل في العيادات الخارجية .

صحة حفرالباطن تؤكد على استمرارها في تطوير وتحسين المنشآت الصحية بمرافقها لتقديم أفضل الخدمات الصحية بجودة عالية .