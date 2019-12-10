فيديو صادم لطفل أشعل النيران في فوهة صرف صحي

بكين(صدى):

شهد مجمع سكني بمدينة تشوتشو الصينية حادث صادم ومروع لطفل أشعل النيران في فوهة بئر صرف صحي لتنتهي تجربته بشكل مأسوي لكنه خرج منه بإصابات ونجا بحياته .

وبثت وسائل إعلام محلية فيديو سجلته كاميرات المراقبة للطفل يسير بجانب صديقه ثم مال وأشعل النار في الفوهة ليقع انفجار هائل سبب تطاير الغطاء الذي نطح معه الطفل ليطير 360 درجة في الهواء ثم سقط على الأرض .

وبينما تطايرت بعض الأحجار أصابت الطفل بنزيف وجروح في وجهة ، أما الغطاء فسقط في الجانب المقابل في الشارع ، كما سقط الطفل الآخر متألماً .