نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ ” 2020م “.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : “إن ميزانية الخير والنماء الترليونية تثبت متانة اقتصادنا الوطني ومدى تأثيراته الدولية والمحلية “.

وأضاف سموه : “وما شهدته المملكة من اقتصاديات إيجابية جاءت في ظل دعم وتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على خطى ثابتة لرؤية 2030 انعكست تأثيرها في أرقام إيجابية ومستويات جودة حياة عالية للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة”.

وتابع سموه قائلاً : “تمثل ميزانية الدولة للعام المالي 2020م استدامة عملية شاملة لنمو اقتصادي واستقرار مالي بتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز وإيجاد بيئات عمل استثمارية جاذبة”.

واختتم سمو نائب أمير منطقة الرياض تصريحه بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، وأن يحفظ الله بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها.