د.العنزي: ميزانية الخير حملت بشائر تحقيق التنمية المستدامة

ريم عبد العزيز(صدى):

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020.

وأكد د.العنزي أن ميزانية الخير حملت بشائر الخير للجميع، ولاشك أن هذا يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشار د.العنزي إلى أن مدينة الملك سعود الطبية الطبية ماضية في مسيرتها التنموية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وختم د.العنزي تصريحه، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.