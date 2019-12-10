بالفيديو.. مي العيدان تهين شيرين عبدالوهاب بشكل قاسي

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بشكل قاسي، وصل إلى حد «الإهانة»، إذ وصفتها بـ«صاحبة العقل الضيق».

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيله خلال حلقة من برنامج الإعلامية الكويتية «كشف حساب»، وهي تتحدث عن شيرين.

وأوضحت أن شيرين تتمتع بصوت جميل جدًا، ولكنها في المصابل تتسم بعقل ضيق، قائلة إنه «ميسواش بصلة»، لافتة إلى انها تثير الجدل كلما وقفت على المسرح وتكلمت.

وصدمت مي العيدان الجمهور، عند تحدثها عن زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، إذ قالت إن هذا الزواج لن يستمر لأكثر من عامين مثل معظم زيجات الفنانين، فهي تعتقد أنها المرأة الوحيدة التي تزوجت «على حد قولها».

أما عن تصريحها الأخير في السعودية ووصفها بعض النساء المنتقدين لها بـ«العوانس»، قالت مي العيد إنها لا تتمتع بجمال ياسمين عبد العزيز وسميرة سعيد، بل تشبه «الفيليبينيات»، معلقة «للي يجرح لازم ينجرح».