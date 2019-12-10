نانسي عجرم تعرب عن شكرها لتركي آل الشيخ

بيروت(صدى):

شكرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وذلك بسبب الدور الذي يقوم به في موسم الرياض.

وأوضحت نانسي عجرم: ” الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض، محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة نانسي عجرم، ستحيي حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني في نفس الموعد.