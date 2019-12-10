بالفيديو. نيللي كريم: نجوت من الشلل

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، أنها نجت من الشلل بعد الجراحة التي أجرتها مؤخرًا في الوجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإزالة “ورم” كانت تُعاني منه؛ مؤكدة إنها كانت “مخضوضة” للغاية بسبب صعوبة الجراحة وخطورتها في الوقت ذاته.

وصرحت نيللي كريم لقناة دي إم سي المصرية، إنها كانت تعاني من “ورم” على أعصاب الوجه من الجهة اليمنى، مضيفة: “لجأت للعديد من الأطباء الذين أكدوا خلال الفحوصات أن الجراحة خطيرة ولهذا لجأت لإجرائها في أمريكا “.

وتابعت: ” الخطورة كانت تكمن في تقارير الفحوصات الطبية والتي كانت تشير إلى إصابتي بـ(الشلل)، أو الشفاء بشكل كامل في حال نجحت العملية “؛ بينما كان أن الطبيب المعالج كان ينتظر إفاقتها من التخدير للوقوف على نجاح العملية من عدمه؛ ليتضح نجاحها.