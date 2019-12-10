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الكشف عن سر شعار القمة الخليجية بالرياض

الكشف عن سر شعار القمة الخليجية بالرياض
الرياض(صدى):

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض القمة الخليجية السنوية في دورتها الـ 40 .

وما يثير التساؤل هو سر ترويسة شعار القمة الخليجية بمظهره المعروف والمعبر عن الإتحاد والقوة والتعاون والوطنية لحماية المصالح المشتركة والعلاقات المتبادلة والروابط الأخوية .

ويظهر أعلى الشعار صقر في صدره قرص يحمل علم الإمارات محاطاً بنجوم يمثل عددها الدول ، ويتوسط شعار القمة أعلامها الستة .

وتعقد هدة الدورة بعد سماح دولة الإمارات التي كان من المقرر لها إستضافتها بنقل الإستضافة في دولة المقر بالرياض .


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