أضرار الاختناقات المرورية على السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا يتوقف التأثير السلبي للاختناقات المرورية على تضييع وقت السائقين والشعور بالملل والإرهاق فقط، بل له العديد من الأضرار السلبية على السيارة أيضًا.

وتتأثر السيارات بالاختناقات المرورية بشكل كبير، إذ تؤدي القيادة ببطء مع التوقف المتكرر في الزحام المروري لفترات طويلة، إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك؛ للتحميل الزائد عليه خاصة عند تشغيل المكيف.

وعلى مستوى السيارات الأوتوماتيكية، فيضطر السائقين إلى التبديل المستمر في الضغط على المكابح والبنزين؛ ما يؤدي إلى تآكل وإهلاك أقراص المكابح والفحمات بشكل سريع، ويكون الوضع أسوأ في السيارة التي تمتلك ناقل حركة يدوي.

ويضطر السائقين في السيارة اليدوي، إلى الضغط بصورة مستمرة على الدبرياج لأجل وصل وفصل القير، ما يؤدي إلى تآكل أقراص المكابح وإهلاك أسطوانة الدبرياج.