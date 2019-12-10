مدني بريدة ينفذ خطة فرضية في نفق طريق الملك عبدالله بحي الصفراء

نايف السالم(صدى):

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة صباح هذا اليوم الثلاثاء خطة فرضية في نفق طريق الملك عبدالله بحي الصفراء بمدينة بريدة .

وقد تضمن سيناريو الخطة تعرض المنطقة لتغيرات مناخية نتج عنه هطول الأمطار والسيول مما تسبب في تجمع مياه الأمطار واحتجاز عددٍ من المركبات والأشخاص داخل النفق وتدخل فرق الدفاع المدني وتمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة وتهدف الخطة التي شارك فيها مجموعة من القوى البشرية والآلية إلى قياس سرعة الاستجابة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة … والتأكد من جاهزية فرق الدفاع المدني لمباشرة مثل هذه الحوادث.

وقد أشرف على تنفيذ الخطة سعادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة المكلف العميد الدكتور محمد أبو عباة الذي ترأس اجتماعاً بعد نهايتها تضمن معرفة الإيجابيات والعمل على تأصيلها ومعالجة السلبيات.