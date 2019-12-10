أمانة الشرقية تحصد شهادة الجودة في نظم المعلومات الجغرافية وفق المعايير الدولية للعام 2019

بدر الحارثي(صدى):

أثنى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على حصول الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالأمانة، على شهادة الجودة وفق المعايير الدولية للعام 2019م.

وأكد معاليه على تميز نظم المعلومات والتي استحقت بكل جدارة الحصول على هذه الشهادة، للمعيار ISO 9001-2015 جاء ذلك خلال تسلمه لشهادة الجودة التي حصلت عليها الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتي قدمها وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومنسوبي الإدارة، لمعاليه، صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/5/1441هـ، بمقر الأمانة.

وقال ” المهندس الجبير ” أن هذه الجهود تساهم في الارتقاء في تقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق استراتيجيات التحول الرقمي وأتمته الاجراءات لتحسين جودة الحياة والتي تعتبر أذرع تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030 وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية وتحقيق رضا المواطنين باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها وتدقيقها وحفظها بعد تحاليل البرمجة وجعلها متاحة لصناع القرار بكل شفافية ولجميع القطاعات الحكومية والحاصة بهدف ارتقاء بيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وقدم وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع باسمه وباسم فريق العمل في الإدارة العامة لنظم المعلومات شكرهم وتقديرهم لمعالي الأمين، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على التميز والتطوير حتى حصدت هذه الإدارة على شهادة الجودة من خلال تطبيق كافة معاييرها، و تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة على جميع المستويات لتحقيق أفضل معايير إدارة الجودة في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين .

بعدها قدمت الاستاذة دلال القطيب، نبذة عن نظم المعلومات في الأمانة وكذلك عرضاً مرئياً عن برنامج تطبيق مراحل الحصول على شهادة الجودة وفق المعيار الدولي الآيزو، عقب ذلك قام معالي الأمين بتكريم فريق العمل من إدارة نظم المعلومات والذي ساهم في الحصول على هذه الشهادة، والذي يأتي تتويجاً للعمل المتواصل بجهد وكفاءة.

وتعتبر شهادة ” الأيزو ” المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع في تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية, والذي يعكس التطور المتواصل والتحسين المستمر للقطاعات الحكومية بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية والعالمية في عملياتها الإدارية والتشغيلية, لضمان تقديم خدماتها بمستويات عالية تنافسية من الجودة .