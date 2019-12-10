بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء القطري

حمود العنزي(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40.

وكان وصل​ رئيس ​مجلس الوزراء​ القطري ووزير الداخلية ، للمملكة ، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع ​الدورة​ الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة ​الرياض​ اليوم.