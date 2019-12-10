بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء القطري
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40.
وكان وصل رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية ، للمملكة ، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض اليوم.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس الوزراء القطري #الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/pHjVkrFBjE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين في حديث مع رئيس الوزراء القطري#الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/Mnl0CFmRol
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
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