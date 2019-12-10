وزير البيئة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إعلان الميزانية العامة

محمد السعران(صدى):

رفع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة وكافة القطاعات التابعة والمرتبطة بها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بمناسبة إعلان ميزانية المملكة للعام المالي (1441/ 1442هـ (2020).

وأكد معالي الوزير الفضلي، أن ميزانية 2020 برهنت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس الفضلي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات مواطنيها، في أن تكون نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة المستويات، مستندة في ذلك إلى قدراتها وامكانياتها الذاتية التي تتمتع بها المملكة وذلك لتحسين الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها المواطنين.

وأكد معاليه أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على تحقيق مستهدفاتها من خلال القرارات الملكية المخصصة لها في ميزانية هذا العام؛ لدعم برامجها ومشروعاتها الجارية في كافة قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وفي ختام تصريحه سأل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والامان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله، وأن يوفق الجميع لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية في برامجها ومشروعاتها التنموية والاجتماعية.