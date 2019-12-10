جمعية مراكز الأحياء بحفرالباطن تقعد اجتماعها الدوري

محمد السعران(صدى):

عقدت جمعية مراكز الأحياء اجتماعها الدوري والذي يأتي انطلاقًا من المسؤولية الأجتماعية المشتركة على تأسيس جمعية مراكز الأحياء لتعزيز التعاون المشترك بالقطاعات الحكومية وهي إحدى المبادرات التي قدمها سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن حيث عقدت اللجنة برئاسة سعادة مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي.

وبحضور مستشار سمو المحافظ المهندس عبدالله الغامدي وممثلي القطاعات والهيئات الحكومية والخاصه ، حيث تم الإتفاق خلال الإجتماع على الأهداف العامة للجمعية ونموذج المرافق الأساسية للمراكز التابعة التي تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع أعرب مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على جهوده الكبيرة في تعزيز دور الاحياء في تنمية المجتمع والرقي به.