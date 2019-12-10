موقع بـ«حفر الباطن» يتحول لسوق لبيع الدخان المهرب من الكويت

عادل الحربي(صدى):

داهمت الجهات الأمنية موقعًا بمدخل محافظة حفر الباطن الشرقي، يتم فيه بيع الدخان المهرب من الكويت.

وتفصيلآ، قام عدد من القادمين من دولة الكويت بجلب كميات من الدخان معهم، سواء المسموح بها أو تجاوزًا للعدد المحدد لكل مركبة.

كما التقوا عبر مواقع التواصل بأحد الاماكن المكشوفة بمدخل محافظة حفر الباطن؛ مما نتج عنه تجمعات للشباب.