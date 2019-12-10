قائد دوريات أمن الطرق بالأحساء يكرم الأحمد والكالوف

ريم عبدالعزيز(صدى):

كرم قائد دوريات امن الطرق بمحافظة الأحساء المقدم الحميدي بن محمد المطيري اثنين من افراد الإدارة وهم الرقيب أول – عبدالعزيز بن سعود الاحمد والرقيب – سعود بن صالح الكالوف، وذلك نظير تميزهم في عملهم وكذلك نجاح حملة (( امنكم وسلامتكم هدفنا )) .

وعبر الاحمد والكالوف عن اعتزازهم بهذا التكريم مؤكدين انه دافع لنا جميعا لبذل المزيد من الجهد والعمل وخدمة الدين والمليك والوطن .

وهنا المقدم المطيري الزميلين الاحمد والكالوف وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العمليه كما حثهم على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لهذا الوطن الغالي والمعطاء وولاة الأمر .