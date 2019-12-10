رئيس الحازمي في بيشة يدشن مبادرة التطوع البلدي

بدر الحارثي(صدى):

دشن رئيس مركز الحازمي الاستاذ عبدالله بن سعيد آل ضمك امس الاحد ، مبادرة ” يوم التطوع البلدي ” , وذلك في اسواق بلدية الحازمي ، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ، بمشاركة أكثر من 60 متطوعاً من طلاب التعليم في المركز وفرق التطوع وأفراد المجتمع .

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني ، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أهمية التطوع، مبينًا أن المبادرة تشمل نظافة الأحياء والحدائق العامة وإزالة التشوهات البصرية وأعمال الدهان للجداريات ومبادرة التشجير ونثر البذور زراعة تحت شعار ( الشجرة أكسجين الحياة‬) مع رابطة بيشة البيئية ممثل بمكتب وزارة البئية والزراعة والمياه ببيشة ونظافة أماكن التنزه وإزالة الملصقات المخالفة.

وأشاد رئيس مركز الحازمي بجهود القائمين على هذه المبادرات التطوعية وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومؤازرة الجهات ذات العلاقة.