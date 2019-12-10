«جروس» يعد قائمة الميركاتو الشتوي.. ونجم في الصدارة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة الأهلي عن إعداد المدرب السويسري كريستيان جروس قائمته الخاصة لتعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي .

ويدرس جروس حالياً مستوى آداء اللاعبين من أجل الرفع بتقريره للإدارة لحسم مصيرهم مع النادي والنظر في النجوم الذين سيدعم التخلي عنهم .

أما النجم الذي يصر جروس على الإبقاء عليه ويتصدر قائمته فهو المحترف زوكانوفيتش قلب الدفاع .

الجدير بالذكر أن الأهلي يضم 7 لاعبين محترفين وهما النجم السوري عمر السومة، و الرأس أخضري دجانيني تفاريس، وسوزا، ولوكاس ليما، وزوكانوفيتش، والجزائري يوسف بلايلي، وساريتش.