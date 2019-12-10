مفاجأة مدوية يجهزها «مورينيو»

طلال الغامدي(صدى):

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، في تدعيم صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020؛ حيث يريد التعاقد مع البلجيكي الدولي مروان فيلايني، نجم نادي إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين السابق، والذي يلعب حاليًّا في الدوري الصيني.

وتعد هذه مفاجأة لجمهور توتنهام؛ فيما كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مورينيو أجرى اتصالات بالفعل مع فيلايني لإقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وارتداء قميص توتنهام.

ويملك مورينيو علاقة طيبة للغاية مع فيلايني، منذ أن كان سبيشيال وان مدربًا لمانشستر يونايتد، حيث كان يعتمد عليه بشكل كبير في خط وسط المانيو، ويرغب حاليًّا في الاستفادة من إمكاناته برفقة السبيرز، خاصة في ظل غموض موقف الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.