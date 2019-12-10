تعرف على مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2020

نواف السالم(صدى):

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الثلاثاء، إجراء قرعة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاءت القرعة متوازنة إلى حد كبير لجميع فرق غرب آسيا، حيث توزعت القوة بين المجموعات المختلفة، وجاءت المجموعات كالتالي:

• المجموعة الأولى

‏ـ الوحدة الإماراتي.

‏ـ الشرطة العراقي.

– الفائز من قطر إيران والأردن والكويت.

– الفائز من أوزباكستان وطاجكستان والسعودية.

• المجموعة الثانية

‏ـ ⁧‫الهلال‬⁩.

‏ـ شباب الأهلي الإماراتي.

‏ـ باختاكور الأوزبكي.

‏- الفائز من قطر والبحرين.

• المجموعة الثالثة

‏ـ الدحيل القطري.

‏ـ ⁧‫التعاون‬⁩.

‏ـ الشارقة الإماراتي.

‏ـ بيرسبوليس الإيراني.

• المجموعة الرابعة

‏ـ ⁧‫النصر‬⁩.

‏ـ السد القطري.

‏ـ سيباهان الإيراني.

– الفائز من أندية أوزباكستان والعراق والإمارات.

يُذكر أن مباريات الملحق لغرب القارة ستبدأ 30 يناير المقبل، ومن ثم يتواجد 24 فريق بدور المجموعات، بينما ينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل.

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