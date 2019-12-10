بالفيديو.. وزير الصناعة: نعمل على خلق محفزات كفيلة لـ تحفيز القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

صرح المهندس بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي.

وقال ” الخريف ” خلال كلمته بـ الجلسة الأولى من ملتقى ميزاتية ٢٠٢٠: ” هدفنا إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني ” .

كما كشف وزير الصناعة عن الانتهاء من إنشاء مركز صادرات، الذي في صدد الإطلاق بشكل رسمي قريبًا.