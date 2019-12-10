بالفيديو.. وزير الصناعة: نعمل على خلق محفزات كفيلة لـ تحفيز القطاع الخاص
صرح المهندس بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي.
وقال ” الخريف ” خلال كلمته بـ الجلسة الأولى من ملتقى ميزاتية ٢٠٢٠: ” هدفنا إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني ” .
كما كشف وزير الصناعة عن الانتهاء من إنشاء مركز صادرات، الذي في صدد الإطلاق بشكل رسمي قريبًا.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي #الإخبارية pic.twitter.com/M1CLPvY6sG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
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