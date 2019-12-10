بالفيديو.. «التويجري»: أولوية الصرف مربوطة بأهداف وأبعاد محددة

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، اليوم الثلاثاء، أن أولوية الصرف مربوطة بأهداف محددة وبأبعاد مناطقية واجتماعية ‎؛ لافتًا إلى أن عام 2019 شهد اتفاقًا بين راسمي السياسة المالية والاقتصادية والنقدية ومركز الحكومة عن أولويات الإنفاق.

وأوضح ” التويجري ” أن هناك أيضًا بعدين، أولهما البعد المناطقي ويؤثر على التنمية المناطقية، والآخر اجتماعي وهو كيف يؤثر هذا على معيشة المواطن وعلى الاستمرارية، مؤكدًا أن هناك صرف ولكن مرتبط بأهداف وأبعاد محددة لتكون الميزانية بها نوع من الاستمرارية.

وتجدر الإشارة إلى أن، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري في‎ ملتقى ميزانية2020، عبر جلسة حوارية بعنوان: مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.