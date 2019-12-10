مجموعة تمكين المرأة السعودية ISAWSaudi تشارك لأول مرة في منتدى عرب نت في الرياض

نوره محمد(صدى):

حظيت المرأةُ السعودية في الخمسِ السنواتِ الأخيرة تحت قيادة الملك سلمان حفظه الله بمكاسب وإصلاحاتٍ عديدة، جعلت من المرأة ركيزة من ركائز الرؤية ومساهماً رئيساً في النهضة التنمويةِ التي تشهدها البلاد و قد أقُيم على إثر ذلك العديد من المبادرات والمؤتمرات بمجالات عديدة وبمشاركة نسائية واسعة.

وتزامناً مع ملتقى عرب نت المقام بنسخته الثامنة في الفترة ١٠-١١ ديسمبر ٢٠١٩, والذي ينظم على السنه الثانية على التوالي حدث عرب نت الرياض بحضور أكثر من ألفي مدير شركة ومسؤول حكومي رئيسي؛ ومنشآت للشركات الناشئة السعودية لأكثر من 4 آلاف رائد أعمال؛ بالإضافة إلى مبادرات ونشاطات تهدف إلى إلهام وتعليم المشاركين.

فإنه ستقيم مجموعة تمكين المرأة السعودية ISAWSaudi لأول مرة في السعودية؛ والتي تطمح لأن تكون قوة فعالة في هذا الملتقى النوعي والفريد للتعاون مع رواد الأعمال المبدعين ومستثمري القطاع الرقمي؛ وذلك لتحقيق أحد اهدافها بمساعدة النساء و دعم رجال رائعين لبناء شبكة مهنية للمرأة السعودية؛ و لنشر الوعي حول مشاركة النساء السعوديات في تحسين الأداء العام لبيئات العمل بالسعودية؛ وتعزيز المساهمات الجماعية مستمدة من ثقافتها الفريدة في دعم التعلم المستمر، القيادة و رفع الهمم.