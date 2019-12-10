أمانة إدارة تعليم الزلفي تقيم برنامجاً تدريبياً لقياداتها

نايف السالم(صدى):

اختتم اليوم البرنامج التدريبي المستهدف للقيادات التربوية والإدارية والصف الثاني من القيادات بعنوان( منهجية القيادات في صناعة الكفاءات)والذى نظمته أمانة إدارة تعليم الزلفي وقد بدأت الجلسة بكلمة لأمين إدارة التعليم الأستاذ فهد السلمان مرحباً بعميد كلية التربية بجامعة المجمعة الدكتور ناصر العثمان والدكتور يحيى كمال الدين والدكتورة للولو العامر وجميع القيادات التربوية والإدارية والمشرفين والمشرفات.

من جانبه أشاد مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي خلال كلمته بتلك البرنامج التى تعُنى بالقيادات لتقود العمل وفق المتطلبات العصرية وإدارة فريق العمل بجودة للوصول لأعلى نتيجة مثمناً التعاون الدائم والمثمر بين إدارة تعليم الزلفي وجامعة المجمعة بما يحقق الهدف المنشود.

وتضمنت الجلسات عدد من المحاور المهمة منها( تنمية مهارات المتدربين في ضوء الاتجاهات القيادية المعاصرة والاهتمام بتطوير الكفاءات القيادية، واستثمار المتوفر منها وفهم القيادات لأهمية الدور القيادي التحويلي في إعداد الصف الثاني) وقد قدمها في قطاع البنين الدكتور يحيى مصطفى كمال الدين الأستاذ المشارك في التخطيط والإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة المجمعة.

وفي قطاع البنات قدمتها الدكتورة لولو صالح العامر الأستاذ المساعد في التخطيط والإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة المجمعة، هذا وقد شهد البرنامج حضوراً وتفاعلاً تم خلاله تبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة وتم تكريم المدربين .