بيان جديد من منسقو اكتتاب «أرامكو» حول بيع أسهم إضافية خلال 30 يوما من التداول

علي القحطاني(صدى):

أوضحت “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين لاكتتاب شركة أرامكو، أنه لم يطرأ أي تغيير منذ إعلان الشركة المنشور بتاريخ 5 ديسمبر الجاري الذي نص على أن ممارسة خيار الشراء متاح بشكل كلي أو جزئي بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية “تداول” وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعد ذلك.

وكان الطرح العام الأولي الرئيس لـ “أرامكو” جمع 25.6 مليار دولار يوم الخميس الماضي، وينتظر أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية” غداً الأربعاء 11 ديسمبر بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

ومن المقرر أن يمنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري “جولدمان ساكس العربية السعودية” خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي، وسيتم طرح أسهم التخصيص الإضافي بسعر الطرح.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال.