جمعية القلب الأمريكية تُكرم «مواطنا» بعد إنقاذه طفلا توقف قلبه

نايف السالم(صدى):

شهدت جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكريم مواطنًا سعوديًا ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه وتنفسه.

وتفصيلآ، ساهم المواطن سالم الشيباني في إنقاذ حياة ” طفل ” سقط في حوض سباحة؛ أثناء تنزهه برفقة عائلته.

كما قدم له ” المواطن ” عملية الانعاش القلبي الرئوي؛ مما ساهم في إنقاذ حياته.

وعن تكريمه، قدمت جمعية القلب الأمريكية شهادة المنقذ البطل لـ ” الشيباني ” ، في الملتقى الذي عقد في التاسع من ديسمبر ٢٠١٩ في دبي

تجدر الإشارة إلى أن ” الشيباني ” هو السعودي والعربي الوحيد الذي تم تكريمه من قبل جمعية القلب الأمريكية كمنقذ لهذا العام.