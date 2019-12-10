جمعية القلب الأمريكية تُكرم «مواطنا» بعد إنقاذه طفلا توقف قلبه
شهدت جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكريم مواطنًا سعوديًا ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه وتنفسه.
وتفصيلآ، ساهم المواطن سالم الشيباني في إنقاذ حياة ” طفل ” سقط في حوض سباحة؛ أثناء تنزهه برفقة عائلته.
كما قدم له ” المواطن ” عملية الانعاش القلبي الرئوي؛ مما ساهم في إنقاذ حياته.
وعن تكريمه، قدمت جمعية القلب الأمريكية شهادة المنقذ البطل لـ ” الشيباني ” ، في الملتقى الذي عقد في التاسع من ديسمبر ٢٠١٩ في دبي
تجدر الإشارة إلى أن ” الشيباني ” هو السعودي والعربي الوحيد الذي تم تكريمه من قبل جمعية القلب الأمريكية كمنقذ لهذا العام.
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