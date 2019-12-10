بالصور.. انطلاق بطولة أكاديمية «الجوهرة» بمشاركة 4 أكاديميات

نايف السالم(صدى):

انطلقت يوم السبت الموافق 1441/4/10هـ بطولة أكاديمية الجوهرة برعاية نواعم سومه، حيث شارك في البطولة 4 أكاديميات من أعرق أكاديميات الرياض على مستوى لعبة كرة القدم، وكانت الاكاديميات المشاركة كالتالي الجوهرة – العراب – الريان – الديدي.

وبدأت الجولة الاولى بمباراة بين أكاديمية الجوهرة المستضيفة للبطولة و اكاديمية الديدي وانتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكلاً من الفريقين.

حيث قدم كلاً من الفريقين مباراة جميلة استمتع بها كل من حضر وعقب نهاية المباراة قام رئيس الأكاديمية بتقديم جائزة أفضل لاعب في المباراة و تقديم وجبات اللاعبين التي سوف تستمر طوال البطولة.

وتقدم رئيس أكاديمية الجوهرة الأستاذ/ محمد بن قعدان الشيباني بخالص الشكر و التقدير للأكاديميات المشاركة في البطولة والتي حظيت بتغطيه إعلامية على مستوى عالي من الإعلاميين من ضمنهم سناب الرياض الرياضي و صحيفة صدى الإلكترونية و حساب الأكاديمية في اليوتيوب.

وأيضًا شكر ” الشيباني ” كلاً من الحكام واللجنة القائمة على البطولة و وافر والشكر و التقدير لمؤسسة نواعم سومه التي رعت البطولة بكل ما يصب في مصلحة انجاح البطولة وجميع القائمين عليها واختتم في نهاية لقائه بأصدق الأماني و التوفيق للفرق المشاركة في هذه البطولة.