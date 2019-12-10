أمير تبوك خلال لقائة بالمواطنين بالجلسة الإسبوعية .. الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة 

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي مساء أمس أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

ونوه سموه خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سمو ولي العهد مؤكداً سموه بأن صدور هذه الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله والمتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن .

ثم تناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية داعياً سموه الله العلي القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني