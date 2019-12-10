تعليق صادم لروزانا اليامي على اختيار ملكة جمال الكون 2019

الرياض(صدى):

أعلنت الإعلامية روزانا اليامي رفضها الشديد لتتويج زوزيبيني تونتسي الجنوب إفريقية كملكة جمال الكون لعام 2019 ، مؤكدة أن إختيارها محاولة للظهور بعدم العنصرية فقط ، وأنها ليس لها علاقة بالجمال .

وقالت اليامي : “من يحاول الظهور بأنه ليس بعنصري.. هو عنصري بالضرورة.. زوزيبيني بنظري ليس لها علاقة بالجمال.. قد يكون الاختيار “استعراض أو عنصري .

وأضافت : أنا ما تكلمت أبدا عن السمار أو البياض.. أنا اتكلمت عن الجمال بالنسبة ليا حب جمال نعومي كامبل وبيونسيه وهند البحرينية وداليا مبارك وفيه كثير سمر حلويين جدا وجذابين لكن للأمانة أنا ما أشوف فيها أي مقياس يخليها ملكة جمال الكون وفي النهاية هذي أذواق .

وكانت “اليامي ” قد أثارت الجدل مؤخراً بعد نشرها صور لها وهي تحتضن زوجها وغيرها من التصرفات المخالفة للعادات والتقاليد ، بينما تمسكت بتصرفاتها الغريبة مبررة ذلك بأنه زوجها وحلالها وأنها لم تتصرف بشكل خاطئ على حد قولها .