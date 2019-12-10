بالفيديو.. وزير الاقتصاد: القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة ستساعد على خفض نسبة البطالة

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة ستساعد على خفض نسبة البطالة.

وقال الوزير في تصريح خلال جلسات ملتقى ميزانية2020 بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، إن القطاعات الجديدة تستوعب عدد كبير من أعداد البطالة.

وأضاف التويجري أن التوجه الذي تسير فيه الحكومة يتم بشكل صحيح، وقد ينتهي العام 2019 بأرقام أفضل، وانخفاض في نسبة البطالة بشكل واضح.