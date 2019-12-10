إدراج خاصية جديدة في «سناب شات»

وكالات(صدى):

أصدر تطبيق سناب شات خاصية جديدة تتيح للمستخدمين، انتقاء الموضوعات التي تهمهم لتحسين ظهور الحسابات التي يتم اقتراحها لهم، بعدما كان يقترح حسابات للمستخدمين بناء على سلوكهم، والحسابات التي يتابعونها.

ويتم ذلك من خلال ظهور تنبيه في صفحة القصص الموجودة في جهة اليمين، وفيها مجموعة من الاهتمامات، وثم تختار نوعية المحتوى الذي يهمك وبعدها تقوم بالموافقة سيتم مباشرة بتحديث قائمة الحسابات التي بالأسفل ويتم اقتراح حسابات وفقاً لاهتمامك.

وسيكون بإمكان المستخدم تحديث اهتماماته وتغييرها من خلال الذهاب إلى الإعدادات وبعدها الضغط على خيار إدارة، ومن ثمّ الذهاب إلى خيار الاهتمامات وحذف الاهتمامات من الأسفل، وبعدها سيتم إغلاق التطبيق بشكل تلقائي.