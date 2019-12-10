«المسند»: ينصح بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية

نايف السالم(صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، على أهمية فتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وأوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها “.

وتابع: ” وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”؛ مضيفًا: ” بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس “.