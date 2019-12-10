«المسند»: ينصح بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، على أهمية فتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.
وأوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها “.
وتابع: ” وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”؛ مضيفًا: ” بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس “.
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