أبرز المعلومات عن سرطان الجلد المتقدم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد سرطان الجلد مرض خطير يهدد حياة الإنسان، والذي من الضروري في تلك الحالة اكتشافها مبكرًا حتى يسهل علاجها وتجنبًا لتفاقم الأوضاع ووصولها إلى سرطان الجلد المتقدم الذي يعتبر أكثر خطورة.

ويعتبر سرطان الجلد أخطر الأنواع بسبب قدرته على الانتشار؛ فيما قد ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية والعقد الليمفاوية؛ فيما توجد عدة أشياء تزيد من خطر حدوثه ومنها تاريخ عائلي للإصابة به، ووجود الكثير من الشامات، بشرة فاتحة، بشرة متضررة من الشمس، نظام مناعي ضعيف.

يبدأ سرطان الجلد بشامة غير عادية وقد تكبر أو يتغير لونها؛ أو شامات تشكل قروحًا، النزيف أو الحكة، كتل زرقاء تحت الجلد، التعب وفقدان الوزن، ويجب إجراء اختبار لمعرفة مرحلة السرطان لتقدير مدى تقدمه؛ فيما لا تكفي الجراحة وحدها لعلاجه؛ فقد يحتاج المريض لمزيد من العلاج الإشعاعي والكيميائي والعقاقير المتخصصة.