بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020 بالرياض

الرياض(صدى):

بدأت في الرياض اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان “مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي” شارك كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.