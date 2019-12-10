التعامل الصحيح مع ارتفاع حرارة الطفل وأخطاء يجب تجنبها
يصاب الكثير من الطفال بإرتفاع درجة الحرارة نتيجة انتشار العدوى الفيروسية في فصل الشتاء ، مما يستلزم معرفة طريقة التعامل الصحيح في هذا الظرف خاصةً مع إنتشار عادات خاطئة .
ويؤكد الأطباء على أهمية اختيار الأماكن الملائم بالجسم لوضع الكمادات وهي : مقدمة الرأس أو الجبين ، وتحت الإبطين ، وعلى جانبي الرقبة ،وعلى أحد الفخذين في حالة الإرتفاع الشديد .
وينصح الأطباء بتلك الأماكن لكونها ذات جلد رقيق يسهل معه التأثير في حرارة الجسم .
ويجب عليكي الإنتباه بعدم إرتكاب تلك الأخطاء الشائعة وهي :
1- استخدام كميات كبيرة من الماء أو وضعه تحت الدش مباشرةً لأنه قد يزيد الحالة سوء .
2- إهمال استخدام الثلج رغم تأثيره الهام على خفض الحرارة .
3- استخدام الخل أو السبرتو لأنه يسبب الحساسية والإلتهابات.
ولا تهملي ارتفاع الحرارة إذا لم تستجيب للهبوط لأنها قد تسبب تشنجات للطفل فضلاً عن الجفاف واضطرابات التنفس ، وعليكي زيارة الطبيب إن لم تنخفض .
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