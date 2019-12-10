التعامل الصحيح مع ارتفاع حرارة الطفل وأخطاء يجب تجنبها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب الكثير من الطفال بإرتفاع درجة الحرارة نتيجة انتشار العدوى الفيروسية في فصل الشتاء ، مما يستلزم معرفة طريقة التعامل الصحيح في هذا الظرف خاصةً مع إنتشار عادات خاطئة .

ويؤكد الأطباء على أهمية اختيار الأماكن الملائم بالجسم لوضع الكمادات وهي : مقدمة الرأس أو الجبين ، وتحت الإبطين ، وعلى جانبي الرقبة ،وعلى أحد الفخذين في حالة الإرتفاع الشديد .

وينصح الأطباء بتلك الأماكن لكونها ذات جلد رقيق يسهل معه التأثير في حرارة الجسم .

ويجب عليكي الإنتباه بعدم إرتكاب تلك الأخطاء الشائعة وهي :

1- استخدام كميات كبيرة من الماء أو وضعه تحت الدش مباشرةً لأنه قد يزيد الحالة سوء .

2- إهمال استخدام الثلج رغم تأثيره الهام على خفض الحرارة .

3- استخدام الخل أو السبرتو لأنه يسبب الحساسية والإلتهابات.

ولا تهملي ارتفاع الحرارة إذا لم تستجيب للهبوط لأنها قد تسبب تشنجات للطفل فضلاً عن الجفاف واضطرابات التنفس ، وعليكي زيارة الطبيب إن لم تنخفض .