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    ديسمبر

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التعامل الصحيح مع ارتفاع حرارة الطفل وأخطاء يجب تجنبها

التعامل الصحيح مع ارتفاع حرارة الطفل وأخطاء يجب تجنبها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب الكثير من الطفال بإرتفاع درجة الحرارة نتيجة انتشار العدوى الفيروسية في فصل الشتاء ، مما يستلزم معرفة طريقة التعامل الصحيح في هذا الظرف خاصةً مع إنتشار عادات خاطئة .

ويؤكد الأطباء على أهمية اختيار الأماكن الملائم بالجسم لوضع الكمادات وهي : مقدمة الرأس أو الجبين ، وتحت الإبطين ، وعلى جانبي الرقبة ،وعلى أحد الفخذين في حالة الإرتفاع الشديد .

وينصح الأطباء بتلك الأماكن لكونها ذات جلد رقيق يسهل معه التأثير في حرارة الجسم .

ويجب عليكي الإنتباه بعدم إرتكاب تلك الأخطاء الشائعة وهي :
1- استخدام كميات كبيرة من الماء أو وضعه تحت الدش مباشرةً لأنه قد يزيد الحالة سوء .
2- إهمال استخدام الثلج رغم تأثيره الهام على خفض الحرارة .
3- استخدام الخل أو السبرتو لأنه يسبب الحساسية والإلتهابات.
ولا تهملي ارتفاع الحرارة إذا لم تستجيب للهبوط لأنها قد تسبب تشنجات للطفل فضلاً عن الجفاف واضطرابات التنفس ، وعليكي زيارة الطبيب إن لم تنخفض .


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