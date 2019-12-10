بعد تكذيبه لـ تصريح النصر.. الكشف عن العقوبة المُتوقعة لـ عبدالرزاق حمدالله

طلال الغامدي(صدى):

كشف أحمد الأمير، الخبير والمحامي المتخصص في القانون الرياضي، عن العقوبة التي تنتظر اللاعب عبدالرزاق حمدالله، بعد تكذيبه تصريح ناديه النصر بشأن تغيبه عن التدريبات بسبب وعكة والدته الصحية.

وعن ذلك، قال ” الأمير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف؛ فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة حمدالله ” .

وأوضح أن ” حمدالله ” خالف اللائحة النموذجية للمخالفات، والتي تنص على أنه في حال مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات المسؤولين فيه؛ يعاقب اللاعب بالتدرج.

وتشمل هذه العقوبة بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد أعلن أن غيابه عن تدريبات ” النصر ؛ كانت بسبب بعض الإجراءات الخاصة به، وكان هناك إذن من المدرب وليس بسبب وعكة والدته الصحية