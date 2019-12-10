  • الثلاثاء 10

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. رئيس وزراء بريطانيا يقر بإرتكاب أبشع ذنب على الإطلاق

رئيس وزراء بريطانيا يقر بإرتكاب أبشع ذنب على الإطلاق

رئيس وزراء بريطانيا يقر بإرتكاب أبشع ذنب على الإطلاق
لندن(صدى):

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأبشع ذنب قام به على الإطلاق من وجهة نظره أمام وسائل الإعلام .

وتردد “جونسون ” قليلاً قبل الإجابة على شبكة “سكاي ” ثم تحدث إلى مستشاريه ، ليعترف بمخالفته قوانين المملكة المتحدة، قائلاً : أيام كنت أركب دراجتي كل يوم .. اعتقد أنني لم أراع القوانين دائماً ، فيما يتعلق بقيادتها على رصيف المشاه .

وأضاف : اعلموا أنني أعارض بشدة من يقودون الدراجات على الرصيف ، هذا خطأ كبير ، وأشعر بالضيق منه لكني فعلت ذلك قبلاً .

جاء ذلك قبل الإنتخابات التي ستجرى الخميس المقبل ، مع تقدم حزب المحافظين بقيادة ” جونسون ” على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 إلى 15 نقطة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *