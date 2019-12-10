رئيس وزراء بريطانيا يقر بإرتكاب أبشع ذنب على الإطلاق

لندن(صدى):

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأبشع ذنب قام به على الإطلاق من وجهة نظره أمام وسائل الإعلام .

وتردد “جونسون ” قليلاً قبل الإجابة على شبكة “سكاي ” ثم تحدث إلى مستشاريه ، ليعترف بمخالفته قوانين المملكة المتحدة، قائلاً : أيام كنت أركب دراجتي كل يوم .. اعتقد أنني لم أراع القوانين دائماً ، فيما يتعلق بقيادتها على رصيف المشاه .

وأضاف : اعلموا أنني أعارض بشدة من يقودون الدراجات على الرصيف ، هذا خطأ كبير ، وأشعر بالضيق منه لكني فعلت ذلك قبلاً .

جاء ذلك قبل الإنتخابات التي ستجرى الخميس المقبل ، مع تقدم حزب المحافظين بقيادة ” جونسون ” على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 إلى 15 نقطة .