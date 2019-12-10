أحلام تكشف استعداد ابنيها لدخول عالم الغناء بسبب موهبتهما الفنية

أبو ظبي(صدى):

أكدت الفنانة الإماراتية أحلام، أمس الاثنين، أن ابنيها “فاهد” و”فاطمة” من زوجها بطل سباقات الرالي مبارك الهاجري، يحملان مواهب فنية تؤهلهما لدخول عالم الغناء بشكل رسمي؛ حيث أن ابنها “فاهد” أصبح عازف عود محترفًا بل ومطربًا جيدًا يستطيع الإمساك بالعود.

وأوضحت أحلام أنها لمست هذا فيه بشكل كبير واستطاع إثبات تمتعه بالموهبة؛ بينما لدى ابنتها “فاطمة” صوتًا حلوًا وتُغني، كما أن لديها موهبة كبيرة في هذا المجال، فيما يدرس ابنيها في أكاديمية الموسيقى لتطوير مستواهما.

وقالت الفنانة الإماراتية، أن ابنتها ” فاطمة ” تدرس على آلة ” الكامنجا ” فيما يدرس ” فاهد ” على آلة ” العود “، كما أن لديهما ” بيانو ” في المنزل ويعزفان عليه بشكل جيد، لافتة إلى أنها تحرص على متابعة موهبتهما لتطوير أدائهما كي يكونا محترفين بشكل جيد.