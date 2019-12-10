بالفيديو.. عمليات التجميل تعرض بسمة بوسيل لانتقادات حادة

القاهرة(صدى):

تعرضت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، لانتقادات واسعة أثناء وجوها في الإمارات لتسلم زوجها جائزة من موسوعة غينيس، وذلك لظهورها بوجه منتفخ يثير الجدل حوب إجراءها عملية تجميل.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظات رومانسية تعيشها بسمة مع تامر حسني داخل السيارة، فيما سخر بعض الجمهور من انتفاخ وجهها بشكل كبير، بسبب الفيلر والبوتوكس، لافتين إلى أن شكلها تغير بشكل كبير إلى الأسوأ.

وعلى جانب آخر، اندلعت أزمة ضد تامر حسني عندما أعلن أنه دخل موسوعة غينيس ريكوردرز كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم حتى أصدرت موسوعة غينيس بياناً تعلن أن دخول تامر الموسوعة جاء بسبب كسره رقماً قياسياً بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في أحد مولات أبو ظبي فقط.