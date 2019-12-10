  • الثلاثاء 10

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة

تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة

تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة
نايف السالم(صدى):

حذرت القوات الخاصة لـ ” أمن الطرق ” مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ بسبب ما تشهده هذه الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ودعت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4149 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يجعلها سقيا رحمة

[ عدد التعليقات: 6470 ] نشر منذ 37 دقيقة

يا زين المطر ربنا يستر علي قائدي السيارات

[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 34 دقيقة

اللهم سقيا خير وبركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *