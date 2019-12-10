تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة
حذرت القوات الخاصة لـ ” أمن الطرق ” مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ بسبب ما تشهده هذه الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
ودعت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4149 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يجعلها سقيا رحمة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6470 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا زين المطر ربنا يستر علي قائدي السيارات
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللهم سقيا خير وبركه