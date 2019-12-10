تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة

نايف السالم(صدى):

حذرت القوات الخاصة لـ ” أمن الطرق ” مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ بسبب ما تشهده هذه الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ودعت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.