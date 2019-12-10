الإعلامية نرجس العوامي: «أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا..لا تقتلوا بساطتنا»
خرجت الإعلامية نرجس العوامي، عن صمتها، للرد على بعض المتنمرين في التعليقات، ممن ينتقدون مظهرها ويصفونه بالتقليدي.
وظهرت العوامي في مقطع فيديو، قائلة: لا تقتلوا بساطتنا وعفويتنا بمظاهركم، أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا، أنا متخلفة ما أبغى اتطور، ولكن سعيدة قد أكون لست جميلة لكن مقتنعة بشكلي.
وتساءلت العوامي: ليش في معايير لازم نمشي عليها، خلي الناس تعيش براحتها وانا ما ودي اتغير لأني مرتاحة، وأحب البساطة ولا أحب التكلف.
.[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 7 دقائق
اقول يازين الشرقيه واهلها بس.
الله يثبتك على رايك يا نرجسسسسسس.