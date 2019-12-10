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  3. الإعلامية نرجس العوامي: «أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا..لا تقتلوا بساطتنا»

الإعلامية نرجس العوامي: «أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا..لا تقتلوا بساطتنا»

الإعلامية نرجس العوامي: «أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا..لا تقتلوا بساطتنا»
الرياض(صدى):

خرجت الإعلامية نرجس العوامي، عن صمتها، للرد على بعض المتنمرين في التعليقات، ممن ينتقدون مظهرها ويصفونه بالتقليدي.

وظهرت العوامي في مقطع فيديو، قائلة: لا تقتلوا بساطتنا وعفويتنا بمظاهركم، أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا، أنا متخلفة ما أبغى اتطور، ولكن سعيدة قد أكون لست جميلة لكن مقتنعة بشكلي.

وتساءلت العوامي: ليش في معايير لازم نمشي عليها، خلي الناس تعيش براحتها وانا ما ودي اتغير لأني مرتاحة، وأحب البساطة ولا أحب التكلف.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 7 دقائق

اقول يازين الشرقيه واهلها بس.
الله يثبتك على رايك يا نرجسسسسسس.

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