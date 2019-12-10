بعد تجريدها من إنسانيتها..زعيمة ميانمار أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بإبادة الروهينجا
يمثل اليوم الثلاثاء، وفد بقيادة زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، لمواجه اتهامات بالإبادة الجماعية، في دعوى رفعتها جامبيا.
ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى ضد مسلمي الروهينجا بنية الإبادة، أثناء حملة تعود لعام 2017 وأجبرت أكثر من 730 ألفا منهم على الفرار بعبور الحدود إلى بنجلادش.
وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة إلى أن جنودا اغتصبوا نساءا وأطفالا وأشعلوا النيران في قرى وحرقوا أشخاصا على قيد الحياة في منازلهم أثناء الهجوم في ولاية راخين الساحلية.
وكانت جامبيا، وهي دولة أفريقية صغيرة ذات أغلبية مسلمة، قد تلقت دعما من منظمة التعاون الإسلامي المؤلفة من 57 دولة ، قبل أن ترفع الدعوى.
وتعد هذه الدعوى واحدة من بين 3 دعاوى رفعت في الآونة الأخيرة ضد ميانمار ترمي إلى ضمان تحقيق العدالة لمسلمي الروهينجا.
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 2515 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاكم الله خير دولة جامبيا علي دفاع عن المسلمين في ناريمار الذي تقاعست دول العالم عن نجدتهم ومنظمات حقوق الإنسان عن حمايتهم.