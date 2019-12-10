” تعليق محرج ” على إنستقرام يتسبب في أزمة بين سيدتين والسلطات تدخل

القاهرة(صدى):

اتهمت سيدة مصرية مقيمة بالكويت، سيدة أخرى من جنسيتها بالسب والقذف، عبر موقع «انستقرام».

وكانت مقدمة البلاغ قد نشرت صورة لها على «انستقرام»،فعلقت الأخرى بكلام «محرج» ووبّختها وقامت بشتمها.

وأرفقت الشاكية بأوراق القضية نسخة من التعليق المكتوب وعبارات السب والقذف، وذكرت أن المتهمة تعمل في أحد صالونات التجميل، وتعرفت عليها منذ وقت وقامت بإضافتها في حسابها وزوّدت ببياناتها وأرقام هاتفها.

وتم تسجيل قضية سب وقذف، وجارٍ ضبط المتهمة للتحقيق معها في الواقعة.