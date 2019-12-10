تعليق قرقاش على تصريحات وزير الخارجية القطري حول المصالحة الخليجية

أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة القطرية.

وقال قرقاش: تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس.

وأضاف: المسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.

وتابع: الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج.