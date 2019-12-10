قبيل المباراة المرتقبة..مهاجم الترجي التونسي يتحدى الهلال

ماجد محمد(صدى):

تحدى طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي، نادي الهلال، قبل المباراة المرتقبة بينهما، في كأس العالم للأندية 2019، والتي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأكد الخنيسي أن لاعبي الترجي وضعوا نصب أعينهم الفوز على الهلال، قائلا: «لا بديل أمامنا سوى الفوز على الهلال، فنحن لا ننظر إلى الأدوار المتقدمة، بل سنخوض كل مباراة على أنها نهائي».

ويلتقي الهلال، يوم 14 ديسمبر، بفريق الترجي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الفائز في المربع الذهبي، مع فلامنجو البرازيلي.