بالفيديو..الناشطة سعاد الشمري: السجن مرحلة خلوة واستراحة وفوجئت بحكم الملك سلمان

عادل الحربي(صدى):

وصفت الناشطة سعاد الشمري، الفترة التي قضتها داخل السجن، بأنها مرحلة الخلوة والاستراحة، التي جعلتها تتقرب إلى الله أكثر.

وقالت الشمري خلال برنامج «الدنيا علمتني» :هناك أمر انتبهت له خلال تواجدي في السجن والخلوة، أني كنت أنانية لم أرى الدنيا بشكلها الصحيح.

وأضافت: استوعبت أن أولادي هم رأس المال ولازم أركز عليهم، ولازم أطبق مبدأ الغفران والتسامح، كنت دائمًا حزينة وشاردة، وبعدين استوعبت لازم نتسامح حتى ينصرنا الله ويوفقنا.

وتابعت «الشمري»: «خلال حزني واكتئابي فوجئت في يوم وليلة بحكم الملك سلمان، عندما قالوا لي إنه تم العفو عني دون محاكمة».