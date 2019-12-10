بالفيديو..الناشطة سعاد الشمري: السجن مرحلة خلوة واستراحة وفوجئت بحكم الملك سلمان
وصفت الناشطة سعاد الشمري، الفترة التي قضتها داخل السجن، بأنها مرحلة الخلوة والاستراحة، التي جعلتها تتقرب إلى الله أكثر.
وقالت الشمري خلال برنامج «الدنيا علمتني» :هناك أمر انتبهت له خلال تواجدي في السجن والخلوة، أني كنت أنانية لم أرى الدنيا بشكلها الصحيح.
وأضافت: استوعبت أن أولادي هم رأس المال ولازم أركز عليهم، ولازم أطبق مبدأ الغفران والتسامح، كنت دائمًا حزينة وشاردة، وبعدين استوعبت لازم نتسامح حتى ينصرنا الله ويوفقنا.
وتابعت «الشمري»: «خلال حزني واكتئابي فوجئت في يوم وليلة بحكم الملك سلمان، عندما قالوا لي إنه تم العفو عني دون محاكمة».
سعاد الشمري: خرجت من السجن في عهد الملك سلمان.. والتاريخ سينصفني#الدنيا_علمتني#mbc1 pic.twitter.com/ZVzbwxypad
— MBC1 (@mbc1) December 9, 2019
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