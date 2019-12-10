إغلاق حساب الرئاسة السورية بسبب مقابلة للأسد

دمشق(صدى):

قام موقع تويتر الإثنين، بإغلاق حساب الرئاسة السورية، وذلك عقب بث مقابلة للرئيس بشار الأسد أجرتها معه قناة ” راي نيوز الإيطالية “.

وكانت القناة الإيطالية امتنعت عن بث المقابلة في وقتها المتفق عليه مع الرئاسة في الثاني من الشهر الجاري.

وقالت الرئاسة السورية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك : إن إغلاق حسابها على تويتر جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر.

ولفتت الرئاسة في وقت سابق إلى أن محطة راي نيوز الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الرئيس الأسد، وتم إجراؤه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن المحطة ماطلت في بث الحوار.