تحفيز تقنية البناء: تزايد المشاريع السكنية بتقنيات البناء في المملكة

بدر الحارثي(صدى):

تشهد المملكة تزايدًا في الاعتماد على مختلف أنواع تقنية البناء لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية بجميع مناطق المملكة. وعرضت «مبادرة تحفيز تقنية البناء»، على حسابها على موقع «تويتر»، عددًا من المشاريع التي تستخدم هذه التقنية في مناطق المملكة كافة، ومنها مشروع “ديار الحسا” بالأحساء، حيث استخدم تقنية الخرسانة خفيفة الوزن (AAC)، ومشروع «روابي الحجاز» بجدة باستخدام تقنية القوالب النفقية (TF)، ومشروع «إشراق ليفنج» في الرياض بتقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومشروع «تلال أبها» الذي استخدم تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS).

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتعمل على تمويل وتوطين ودعم صناعة تقنية البناء في المملكة العربية السعودية.