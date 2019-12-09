خبير الشبكية والماء الأبيض الدكتور وليد التركي في الرياض

ريم عبدالعزيز(صدى):

يتواجد في الرياض الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2019 خبير شبكية العين والماء الأبيض البروفيسور السعودي العالمي وليد بن عبدالرحمن البراهيم التركي، الذي يعد واحداً من أبرز الجراحين العالميين في تخصص الشبكية والماء الأبيض، ويجري بصفة مستمرة عمليات جراحية في مسشفيات في عدة دول منها: الولايات المتحدة، مصر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويحظى الدكتور وليد التركي بشهرة واسعة في عالم طب العيون حيث تلقى تعليمه بين المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وعمل في مستشفيات عديدة في هذه الدول.

يذكر أن الدكتور وليد التركي هو إبن الدبلوماسي السعودي السابق الشيخ عبدالرحمن التركي الذي تولى عدة مناصب في وزارة الخارجية منها: قائم بالأعمال في سويسرا، ووزير مفوض في تونس، ثم في إثيوبيا، ثم وزير مفوض في وفد المملكة في جامعة الدول العربية إلى أن طلب الإحالة على التقاعد، كما أن عم الدكتور وليد هو مدير جامعة الملك سعود السابق معالي الدكتور منصور بن إبراهيم التركي.