مدرب حمدالله ينقذه : «حسابه مُخترق»

نواف السالم(صدى):

أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بتصريحات أغضبت الجماهير؛ إلا أن مدربه الخاص أنقذه من حالة الغضب بإعلان أن حساب اللاعب مخترق.

وكان عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، نفى ما أعلن المركز الإعلامي للنادي بأن والدته تعرضت لوعكة صحية.

وكان المركز الإعلامي لنادي النصر، قد أعلن عن غياب حمدالله عن التدريبات الاثنين، بسبب تعرُّض والدته إلى وعكة صحية.

ولفت إلى أن غيابه عن التدريب كان بسبب إجراءات خاصة به، مؤكدًا أنه لديه إذن بذلك من المدرب روي الفيتوريا، مستنكرًا ما نشره النصر، مضيفًا: « من قال هذه الأخبار كاذب».